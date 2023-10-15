Кроос может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити» в следующем году

«Манчестер Сити» хочет заполучить немецкого полузащитника Тони Крооса. Как сообщает Mundo Deportivo, Кроос может перейти в «Сити» как свободный агент летом 2024 года — когда закончится срок контракта с «Реалом», где он играет уже 10-й сезон.