Кроос может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити» в следующем году

«Манчестер Сити» хочет заполучить немецкого полузащитника Тони Крооса. Как сообщает Mundo Deportivo, Кроос может перейти в «Сити» как свободный агент летом 2024 года — когда закончится срок контракта с «Реалом», где он играет уже 10-й сезон.
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