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Лучший бомбардир лиги Украины Довбик близок к переходу из «Днепра-1» в «Жирону»

По данным Marca, испанский клуб ведет переговоры с «Днепром-1», и они уже находятся на заключительном этапе.

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