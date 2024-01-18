Круизные перевозки в Китае возобновляются вдоль прибрежных линий страны

После успешного первого коммерческого рейса Adora Magic City, большого круизного лайнера, построенного в Китае, ряд портов и круизных компаний подают заявки на перезапуск отрасли, которая до пандемии развивалась рекордными темпами.
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