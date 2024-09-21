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Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Кирилл Стрельников Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.

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Комментарии
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АГ
Алик Гумер
&quot;Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров&quot; - До тупых марионеток во власти начало доходить  что они были  проститутками .... ?     Что экономику страны - экономику СССР  что разрушили под корень   , нужно возрождать ?   А для этого  закопать капитализм ? ....    Или  вешают очередные фантики   патриотизма ...?
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4 час.
лл
лина любимцева
СВОЕ НУЖНО ИМЕТЬ!! И не подпускать к этому своему  кого попало.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
В  том  то  и  дело  ,  что  не  умеем  сами  делать передовые  микрочипы...С  трудом  можем  делать  чипы  в  350  нанометров...  А  на  Тайване  уже  делают  в  2  нанометра... У  нас  нет  под  это  ни  технологий  ,  ни специальных  машин  и  заводов.
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1 час.

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