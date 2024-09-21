АГ Алик Гумер "Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров" - До тупых марионеток во власти начало доходить что они были проститутками .... ? Что экономику страны - экономику СССР что разрушили под корень , нужно возрождать ? А для этого закопать капитализм ? .... Или вешают очередные фантики патриотизма ...?

лл лина любимцева СВОЕ НУЖНО ИМЕТЬ!! И не подпускать к этому своему кого попало.