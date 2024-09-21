Кирилл Стрельников Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.
Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров
Комментарии
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АГ
Алик Гумер
"Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров" - До тупых марионеток во власти начало доходить что они были проститутками .... ? Что экономику страны - экономику СССР что разрушили под корень , нужно возрождать ? А для этого закопать капитализм ? .... Или вешают очередные фантики патриотизма ...?
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4 час.
лл
лина любимцева
СВОЕ НУЖНО ИМЕТЬ!! И не подпускать к этому своему кого попало.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
В том то и дело , что не умеем сами делать передовые микрочипы...С трудом можем делать чипы в 350 нанометров... А на Тайване уже делают в 2 нанометра... У нас нет под это ни технологий , ни специальных машин и заводов.
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1 час.
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