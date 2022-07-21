Игрокам «ПСЖ» запретили пользоваться телефонами во время еды. За опоздание их не пускают на тренировку

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ужесточил дисциплину в команде. Отныне игрокам парижского клуба запрещено пользоваться телефонами во время приема пищи, сообщает L’Еquipe.
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