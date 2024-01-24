Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Экипажи авиации Вооруженных сил (ВС) РФ на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52М неуправляемыми авиационными ракетами поразили опорные пункты, живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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