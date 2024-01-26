Не спасла...к счастью - история одной любви

Она всегда знала, что её стезя – помогать людям. Спасать. Долго обучаясь в разных учебных заведениях и на курсах, повышая свою квалификацию, Мария наконец-то стала тем, кем должна была – семейным психологом.
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