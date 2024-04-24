Полянский: США хотят сохранить для себя полную свободу рук в космосе

Соединенные Штаты хотят сохранить для себя полную свободу рук в космосе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, прокомментировавший американский проект резолюции Совбеза всемирной организации о неразмещении оружия массового уничтожения в космическом пространстве.
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