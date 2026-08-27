Синоптики предупреждают: 28 августа в Приангарье заморозки и высокая пожароопасность

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 28 августа, в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки — при прояснении температура может опуститься до 0…-3°.
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