Швейцария заявила о готовности направить 200 солдат в миротворческий контингент на Украину

Нейтральная Швейцария проявила интерес к формированию объединенной миротворческой миссии на Украине. Глава Вооруженных сил страны Томас Зюссли заявил, что данный вопрос может быть предметно рассмотрен после завершения военного конфликта.
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