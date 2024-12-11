Миллиардер – "нетвойнист": Живёт в России, зарабатывает на русских. Неужели это правда?

Миллиардер – "нетвойнист": Живёт в России, осуждает СВО, продолжает зарабатывать на русских. Неужели это правда - и глава компании DNS выступает против национальных интересов страны?В последние месяцы всё громче в отечественном информационном поле раздаётся голос блогера Сурена Каграманова, известного как "пранкер Сорян".