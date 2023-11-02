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Питание вне дома: как дешевле обедать на работе

Питание вне дома: как дешевле обедать на работе

Работа зачастую может сильно выматывать. Помочь восполнить запас сил во время тяжелого рабочего дня поможет сытный перекус, однако, если в советские годы для работяг были специальные столовые, где можно было недорого и вкусно поесть, то как же быть современному человеку, если посреди рабочего дня у него заурчал живот? Сайт aif.

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