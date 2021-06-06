Китай показал свой стелс-бомбардировщик Xian H-20, способный нанести удары по США

Иллюстрация: veteranstoday.com Журнал государственной оборонной корпорации Китая China North Industries Group опубликовал графическое компьютерное изображение бомбардировщика-невидимки Xian H-20 («Сянь Н-20») на обложке своего июньского номера.
Иллюстрация: veteranstoday.com Журнал государственной оборонной корпорации Китая China North Industries Group опубликовал графическое компьютерное изображение бомбардировщика-невидимки Xian H-20 («Сянь Н-20») на обложке своего июньского номера.
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