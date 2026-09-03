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Бизнес журнал. Центр

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Тульская область и WildBerries обсудили меры поддержки предпринимателей

Тульская область и WildBerries обсудили меры поддержки предпринимателей

На заседании рабочей группы при участии представителей WildBerries и Правительства Тульской области 3 сентября обсудили комплекс налоговых и финансово‑экономических мер поддержки.

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