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Царьград

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Мирошник объяснил, почему Зеленский выбрал версию о "русском дроне"

Мирошник объяснил, почему Зеленский выбрал версию о "русском дроне"

Дипломат указал, что украинский лидер игнорирует версию о внутренних разборках между силовыми структурами, хотя совсем недавно в столице произошли перестрелки между СБУ и ГУР.

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