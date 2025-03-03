МЧС о проверке системы оповещения: «Сохраняйте спокойствие, если не услышали сирену»

В Татарстане 5 марта пройдет плановая проверка системы оповещения. Как уточнили в МЧС республики, в 10:40 включатся электросирены и речевые сиренные установки, а в 10:43 произойдет перехват теле- и радиоканалов для передачи важного сообщения.
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