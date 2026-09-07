В России получили особо чистый германий для гамма-детекторов

Ученые института «Росатома» Гиредмет разработали технологию производства кристаллов ультрачистого германия (HPGe), которая должна закрыть ключевое звено импортозамещения в ядерном приборостроении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Многовато авианос...
- ВА Европа придет со ...
- ЦИК утвердил итог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым