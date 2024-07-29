Монумент павшим кавалерам орденов хотят отремонтировать на Площади Победы в Барнауле

Ремонт Площади Победы начался в Барнауле с 17 июля На Площади Победы Барнаула вдобавок к основной реконструкции отреставрируют монумент павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена "Золотая Звезда", который является объектом культурного наследия.