Монумент павшим кавалерам орденов хотят отремонтировать на Площади Победы в Барнауле

Ремонт Площади Победы начался в Барнауле с 17 июля На Площади Победы Барнаула вдобавок к основной реконструкции отреставрируют монумент павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена "Золотая Звезда", который является объектом культурного наследия.
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