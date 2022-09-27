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"Решил скрыться от суда": новый поворот в "громком" деле мошенника

"Решил скрыться от суда": новый поворот в "громком" деле мошенника

Находка.  Задержан мошенник из Хабаровска, находящийся в федеральном розыске Сотрудники уголовного розыска находкинской полиции задержали 34-летнего приезжего из города Хабаровска, находящегося в федеральном розыске.

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