Тысячи пассажиров собрались в аэропорту Сочи 14 сентября. Что там происходит после ночной атаки? Задержаны 144 рейса, хотя ограничения уже сняты

Тысячи пассажиров собрались в аэропорту Сочи 14 сентября. Что там происходит после ночной атаки? Задержаны 144 рейса, хотя ограничения уже снятыНочь и утро 14 сентября стало для пассажиров международного аэропорта Сочи серьезным испытанием.