04.09.23==Зе-команда: «Румынский берег кишит русскими шпионами, которые наводят „Герани“ на порт Рени»

В ночь на 3 сентября наши дроны-камикадзе уничтожили запасы топлива для самостийной армии Александр Ситников В сводке нашего Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 сентября 2023 г.
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