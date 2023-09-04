04.09.23==Зе-команда: «Румынский берег кишит русскими шпионами, которые наводят „Герани“ на порт Рени»

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В ночь на 3 сентября наши дроны-камикадзе уничтожили запасы топлива для самостийной армии Александр Ситников В сводке нашего Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 3 сентября 2023 г.

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Владимир Алтайцев
Гори, гори ясно, чтобы  не погасло - все  эти Рени, Киев, Львов  и прочие  Жмеринки.
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