Куда сходить: интересные мероприятия 26 февраля в Крыму

КОНЦЕРТ СЦКиИ (Севастополь, ул. Ленина, 25) «Иеромонах Фотий», 12+ 26 февраля, 19:00. Иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов) – монах, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос» и единственный священнослужитель России, который получил популярность после участия в музыкальном телешоу.
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