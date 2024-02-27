Фетисов об Иркутском суворовском военном училище: «Дети продолжают дела своих отцов и дедов, славных военных. Я под большим впечатлением»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, экс-хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский, а также члены общероссийской организации «Офицеры России» посетили Иркутское суворовское военное училище (ИСВУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии