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В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА

В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА

Пентагон определился с подрядчиками, которые приступят к разработке прототипов высокоэнергетических лазеров в контейнерах в рамках программы Joint Laser Weapon System (JLWS), сообщает онлайн-издание военной тематики NextGen Defense.

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