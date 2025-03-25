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Закон, порядок, государство

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В Еврейской автономной области окончено предварительное расследование уголовного дела организованной группы, осуществляющей мошеннические действия на территории города Биробиджана

Отделом по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Еврейской автономной области совместно с сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Биробиджанский» была пресечена преступная деятельность трех «дропов» на территории областного центра.

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