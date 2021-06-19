Меркель: ЕС нужно оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было тяжело

Для ЕС Россия — большой вызов, но также крупный континентальный сосед, без которого невозможно обеспечить безопасность и стабильность союза, заявила канцлера Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Для ЕС Россия — большой вызов, но также крупный континентальный сосед, без которого невозможно обеспечить безопасность и стабильность союза, заявила канцлера Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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