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Меркель: ЕС нужно оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было тяжело

Меркель: ЕС нужно оставаться в диалоге с Россией, как бы ни было тяжело

Для ЕС Россия — большой вызов, но также крупный континентальный сосед, без которого невозможно обеспечить безопасность и стабильность союза, заявила канцлера Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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