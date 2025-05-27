Тайский гороскоп на июнь 2025 для всех знаков восточного зодиака

В первый месяц лета Бык уверенно окажется впереди, Кролику в любой непонятной ситуации поможет очарование, Змее стоит избавиться от обид, Козу ожидают перемены к лучшему, а Петуху важно проявлять честность в любви.
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