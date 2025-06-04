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Politico: Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за ситуации с Зеленским

Politico: Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за ситуации с Зеленским

Софья Сандурская/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за инцидентов, подобных тем, что произошли во время встреч с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

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