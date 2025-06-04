Софья Сандурская/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за инцидентов, подобных тем, что произошли во время встреч с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.