Мэр Орла установил места и размеры бесплатных могил

Мэр Юрий Парахин подписал постановление, в котором устанавливаются границы и размеры для могил. Это дополнение к «Положению об организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела».
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