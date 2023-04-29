ИЗВЕСТИЯ iz

6 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ямкач
    Госпожа Тарасова опять наверно скажет, какая разница, в каком статусе выступает спортсмен, главное мы помним, что это...Российская пловчи...
  • Игорь Ямкач
    Вот так сначала в нейтральном статусе, а потом   гуд бай Россия. «Рада объявить о важном изменении, которое заключает...Российская пловчи...
  • Валерий Ворожищев
    На ходу переобувается валя-красные трусы!Матвиенко рассказ...

Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии

Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии

Два человека сгорели заживо при столкновении легковушки и грузовика в Дуванском районе Башкирии. Об этом сообщил в субботу, 29 апреля, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх