Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии

Два человека сгорели заживо при столкновении легковушки и грузовика в Дуванском районе Башкирии. Об этом сообщил в субботу, 29 апреля, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
Два человека сгорели заживо при столкновении легковушки и грузовика в Дуванском районе Башкирии. Об этом сообщил в субботу, 29 апреля, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
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