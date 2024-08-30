Израиль создает инфраструктуру для долгого военного присутствия в Газе

Израиль разворачивает инфраструктуру в виде специальных коридоров для обеспечения длительного военного присутствия в секторе Газа, передает телеканал Sky News, ссылаясь на спутниковые снимки, проанализированные компанией Forensic Architecture.
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