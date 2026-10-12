Кто мог навести беспилотники на ЦОД "Яндекса": названо имя. Он уже предал Россию

После атак на ЦОДы "Яндекса", которые вызвали массовые сбои не только в его сервисах, но и у продуктов других компаний, кто пользовался услугами IT-гиганта, в обсуждениях вновь появился вопрос о возможной роли Аркадия Воложа – сооснователя и многолетнего руководителя.