Кто мог навести беспилотники на ЦОД "Яндекса": названо имя. Он уже предал Россию

После атак на ЦОДы "Яндекса", которые вызвали массовые сбои не только в его сервисах, но и у продуктов других компаний, кто пользовался услугами IT-гиганта, в обсуждениях вновь появился вопрос о возможной роли Аркадия Воложа – сооснователя и многолетнего руководителя.
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