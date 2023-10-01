Запад больше не хочет захвата Крыма Украиной, опасаясь последствий, — The Sunday Times

Запад больше не хочет захвата Крыма Украиной, опасаясь последствий, пишет The Sunday Times. Киев планирует военную осаду Крыма путем перерезания путей снабжения полуостров, но её ждут серьезные проблемы: ►Приближающиеся холода не позволят ВСУ подобраться к Крыму; ►Украина встретит серьезное сопротивление со стороны России, так как полуостров имеет большую значимость для Москвы; ►У Киева нет комплексного плана реинтеграции населения Крыма, большая часть которого считает себя русскими; ►Украинская власть в Крыму создаст риски начала партизанских движений.