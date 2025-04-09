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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Центр» доставили помощь в один из детских домов ЛНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» доставили помощь в один из детских домов ЛНР

В партию помощи вошли детские игрушки, теннисные столы, велосипеды и разнообразный спортивный инвентарь, стиральные машины и телевизоры, а также предметы первой необходимости.

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