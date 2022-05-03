Ученые узнали продолжительность полноценного сна для пожилых людей

Чтобы полноценно выспаться, человеку преклонного возраста достаточно семи часов. Соответствующее исследование провели специалисты из Фуданьского университета в Китае и Кембриджского университета.
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