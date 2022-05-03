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Ученые узнали продолжительность полноценного сна для пожилых людей

Ученые узнали продолжительность полноценного сна для пожилых людей

Чтобы полноценно выспаться, человеку преклонного возраста достаточно семи часов. Соответствующее исследование провели специалисты из Фуданьского университета в Китае и Кембриджского университета.

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