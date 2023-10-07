«Пашиняна развели как последнего…»: Запад добился своего, теперь Армения может исчезнуть

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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tsan tsan
Никто не разводил ни Пашиняна , ни армянский народ Они сами  себя и развели при полном безразличии новых &quot;друзей&quot;. И как тут не вспомнить  в отношении избирателей Пашиняна ставшее известным лавровское :&quot;Дебилы, б...дь !&quot;
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1 д.
Галина 123
И еще можно вспомнить &quot;Любая кухарка сможет управлять страной&quot;. Не верьте. Не сможет... Кухня не та. А высокая...
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1 д.
Сергей Бессонов
Не придумывай 123-я! Ленин сказал не так: &quot;Каждая кухарка должна учиться управлять государством...&quot; Учиться и сможет - разные вещи.
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21 час.

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