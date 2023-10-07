Соединенные Штаты и страны Европы не станут вводить экономические санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
«Пашиняна развели как последнего…»: Запад добился своего, теперь Армения может исчезнуть
Комментарии
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tsan tsan
Никто не разводил ни Пашиняна , ни армянский народ Они сами себя и развели при полном безразличии новых "друзей". И как тут не вспомнить в отношении избирателей Пашиняна ставшее известным лавровское :"Дебилы, б...дь !"
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1 д.
Галина 123
И еще можно вспомнить "Любая кухарка сможет управлять страной". Не верьте. Не сможет... Кухня не та. А высокая...
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1 д.
Сергей Бессонов
Не придумывай 123-я! Ленин сказал не так: "Каждая кухарка должна учиться управлять государством..." Учиться и сможет - разные вещи.
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21 час.
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