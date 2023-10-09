Эксперт Мендкович: атакуя ЗАЭС, Киев рассчитывает шантажировать Россию

Атакуя Запорожскую АЭС, киевский режим в первую очередь преследует террористические цели, рассчитывая шантажировать Россию и другие страны атомной катастрофой, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
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