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Почему казахи пошли по другому пути и делают свою армию лучше Российской? (2021)

Почему казахи пошли по другому пути и делают свою армию лучше Российской? (2021)

Несмотря на то, что государственность всех республик СНГ корнями уходит в СССР, в результате воздействия внутренних и внешних факторов в процессе военного строительства вооружённые силы каждой из республик стали приобретать свои уникальные черты.

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