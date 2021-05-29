Медвежий уголПолитика«Главное, чтобы Байден не ел, не пил, не принимал подарков»: американцы реагируют на предстоящую встречу Путина и Байдена Пятью-пять Итак, дата и место известны. Встреча двух президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛилианна Марченко"Многие американцы считают, что байден не будет падать перед Путиным на колени..." А он что, не так давно зря тренировался на трапе самолёта, что ли?Александр Макаров«Чтобы Путин вспомнил, каково это, когда американский президент тебе НЕ подчиняется»....как раз Путин напомнит...кто в доме хозяин...отбился от рук полковник Иван Байданов...Комментировать
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