Посол РФ Феоктистов призвал власти Аргентины пересмотреть участие в работе МУС

Новым аргентинским властям, решившим пересмотреть прошлую политику, следует проанализировать пользу от участия в работе Международного уголовного суда (МУС), который не показал особой эффективности и не всегда был беспристрастным.
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