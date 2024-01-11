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Посол РФ Феоктистов призвал власти Аргентины пересмотреть участие в работе МУС

Посол РФ Феоктистов призвал власти Аргентины пересмотреть участие в работе МУС

Новым аргентинским властям, решившим пересмотреть прошлую политику, следует проанализировать пользу от участия в работе Международного уголовного суда (МУС), который не показал особой эффективности и не всегда был беспристрастным.

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