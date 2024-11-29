Программный комплекс «Оракул» запустили на дорогах Мангистау

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, повышения дисциплины среди водителей на трассах республиканского значения Мангистауской области запущены специальные авто, оснащенные системой «Оракул», передает inAktau.
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