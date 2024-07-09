Кургинян рассказал, при каком условии Россия сможет выстоять

Россия должна искупить отказ от собственного прошлого, и, осмыслив ошибки, превратить их в новые завоевания, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 29 июня в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».