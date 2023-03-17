Русский оператор БПЛА победил украинского спецназовца в дуэли под Херсоном

В ходе боя двух беспилотников погиб боевик из ССР Украины, известный под позывным "Француз".Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщают о гибели 27-летнего спецназовца ССО Украины, который погиб во время дуэли беспилотников под Херсоном.