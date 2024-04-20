Опубликовано расписание матчей «Зенита» до конца сезона-2023/24

В это воскресенье, 21 апреля, петербургский клуб в рамках чемпионата РПЛ встретится с «Оренбургом» Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз сегодня опубликовали календарь заключительного отрезка сезона.
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