БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Апокалипсис реален: Гитлер сдрейфил. А у Зеленского — ни мозгов, ни ответственности

Апокалипсис реален: Гитлер сдрейфил. А у Зеленского — ни мозгов, ни ответственности

ВСУ практически в открытую применяют химическое оружие Александр Широкорад Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Сейчас, когда впереди забрезжили мирные переговоры, которые для укро-фюрера Зеленского смерти подобны, от Киева можно ожидать любой гадости.

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