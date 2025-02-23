ВСУ практически в открытую применяют химическое оружие Александр Широкорад Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Сейчас, когда впереди забрезжили мирные переговоры, которые для укро-фюрера Зеленского смерти подобны, от Киева можно ожидать любой гадости.
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