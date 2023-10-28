Никого я не жду

Элеонора Коган

Счастье, ка его трудно найти. Ларисе это удалось и Дмитрию тоже!!!!Судьба свела их на лавочке возле её дома, на автобусной остановке.А я своей лавочки так и не нашла.И теперь они счастливы и его мама,Мария Поликарповна, тоже. Красивая они пара!!!Здоровья, счастья и долголетия им и его маме!!!