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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Никого я не жду

Никого я не жду

- Женщина, не знаете, автобус уже ушёл? - к остановке подбежал запыхавшийся мужик. Именно мужик, а не мужчина, хорошо за пятьдесят, в куртке и трениках, на плече потрепанная сумка.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Счастье, ка его трудно найти. Ларисе это удалось и Дмитрию тоже!!!!Судьба свела их на лавочке возле её дома, на автобусной остановке.А я своей лавочки так и не нашла.И теперь они счастливы и его мама,Мария Поликарповна, тоже. Красивая они пара!!!Здоровья, счастья и долголетия им и его маме!!!
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3 д.
Zoia Goldshtab
ЗдОрово- как!!!!!!!
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2 д.
Елена Хорева
Я аж заплакала.. Так радостно за людей, за их счастье.
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2 д.

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