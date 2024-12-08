Как снять наличные в селах Крыма, где нет банкоматов?Это можно сделать на кассах в почтовых отделениях, рассказала РИА Новости Крым заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Банка России по республике Татьяна Мефодовская.
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