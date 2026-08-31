На Урале судят племянника, сломавшего дяде ребра из-за земельного участка

В суд направили дело 47-летнего мужчины, который обвиняется в том, что избил своего пожилого дядю за то, что тот отказался переписать на него участок, пишет «Газета.
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