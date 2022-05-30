Русская весна

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Почему наша Родина имеет шансы выжить и не дать себя сожрать

Почему наша Родина имеет шансы выжить и не дать себя сожрать

Командир батальона «Восток» в составе МВД ДНР, экс-командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале поделился мнением о том, что не даст нашей Родине выжить в этом глобальном противостоянии с Западом.

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