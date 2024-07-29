МО: артиллеристы ВС РФ ударом "Краснополя" уничтожили танк Abrams с экипажем

Российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" и высокоточного боеприпаса "Краснополь", сообщили в Минобороны РФ.
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